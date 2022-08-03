2022/08/03 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني جدد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، التأكيد على أهمية الشروع بتنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع في المدينة، لإنهاء آلام ومعاناة الإيزيديين وغيرهم من النازحين تمهيداً لعودتهم إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيجيرفان بارزاني: يجب تطبيع الوضع في سنجار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني: يجب تطبيع الوضع في سنجار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني: يجب تطبيع الوضع في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).