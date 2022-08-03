رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان الأوضاع العامة في البلد والتطورات السياسية الأخيرة

2022/08/03 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء خلال لقاء جمعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ضرورة الحؤول دون أي تصعيد يستغله المتربصين بالعراق وشعبه.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقاه المركز الخبري الوطني/، […]

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