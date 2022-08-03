العراق يقترب من نصف نهائي بطولة العالم للتايكواندو

2022/08/03 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..تأهل اللاعب العراقي مصطفى حسن، إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكواندو اليوم الأربعاء.وفاز حسن على منافسه الاسباني بنتيجة 2-1 بوزن 51 كغم.وفي وقت سابق من اليوم، فاز حسن فاز على نظيره الفنلندي في وزن 51 كغم وسبق ان فاز بالنزال الاول بعد انسحاب منافسه الكولومبي.وتقام البطولة في العاصمة البلغارية […]

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