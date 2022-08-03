التربية تقرر إيقاف العمل بـ

2022/08/03 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قررت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، إيقاف العمل بـ"تكييف المناهج الدراسية" استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة للمناهج اصدرت إعماماً إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات يقضي بإيقاف العمل بـ"تكييف المناهج الدراسية" (التعليم العام ، مدارس ثانوية بغداد والمتميزين ، التعليم المسرع) للصفوف المنتهية وغير المنتهية في المراحل الدراسية كافة، الذي تم العمل به في العام الدراسي 2021 – 2022 ".

وأضافت ان "ذلك جاء استعداداً للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقباله".

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