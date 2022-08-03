2022/08/03 | 16:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سُجلت مدن ومحافظات العراق وحدها، ضمن مناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم...

ظهرت المقالة 15 محافظة عراقية تحتل قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم أولاً على المسلة.

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