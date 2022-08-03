رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني

2022/08/03 | 16:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، 3 آب، 2022، على...

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