النفط العراقية: إنجاز حفر بئر جديد بحقل الزبير

2022/08/03 | 16:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن إنجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير.وقال مدير عام شركة الحفر العراقية التابعة للوزارة باسم عبد الكريم ناصر، في بيان لها إن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة انجزت حفر البئر السابعة، ضمن …

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