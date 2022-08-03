بلينكن يدعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن

2022/08/03 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن مغادرة سفينة تجارية تحمل حبوباً أوكرانية بأمان البحر الأسود لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي بمثابة "خطوة أولى".

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