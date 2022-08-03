الصحة تعلن الموقف الوبائي لـ كورونا في العراق

2022/08/03 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت و1252حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 2407 حالة للشفاء، و 3 حالات وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 6590 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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