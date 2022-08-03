نائب عن البصرة ينتقد قرار لمجلس الوزراء يخص خليجي 25

2022/08/03 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتقد النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، اليوم الاربعاء، قرار مجلس الوزراء بنقل مبالغ مالية من البترو دولار او المنافذ الحدودية الخاصة بالبصرة الى وزارة الشباب والرياضة وبهدف تنظيم بطولة خليجي 25.

وقال المالكي في بيان صحفي، “بعد قرار مجحف وظالم من قبل مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والعشرين حيث يتضمن بنقل مبالغ مالية من البترو دولار او المنافذ الحدودية الخاصة بالبصرة الى وزارة الشباب والرياضة وبهدف تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة ، فان هذه الاموال هي خاصة بمحافظتنا البصرة في الوقت ذاته تعاني مناطقنا من ازمة الملوحة الكبيرة والتي اثرت بشكل ملفت على سكان مركز المدينة والمناطق الجنوبية فغيرت مسار حياة المواطن البصري وتفتك بصورة سريعة بالاراضي الزراعية والثروات الحيوانية “.

واضاف المالكي، ان “المبالغ المخصصة من البترو دولار هي اقل من استحقاق المحافظة المنتجة من النفط الخام بنسبة كبيرة من حقولها ويجب ان تنصف بمبالغ تليق بما تتحمله من اثار سموم العمليات النفطية والنهوض بالمحافظة خدميا على مستوى جميع القطاعات”، لافتا الى انه “بخصوص تخصيص مبالغ لاقامة الخليجي في المحافظة فالبطولة هي في العراق ويجب ان تستقطع من مبالغ وموازنات اخرى ولاتقتصر على حصة البصرة القليلة لوحدها”.

وتابع اننا “في الوقت الذي نستنكر فيه هذا القرار فاننا نحمل كافة الاطراف التي تعيث ببصرتنا الفقر والظلم على مختلف المستويات واعادة النظر بالقرار المجحف وستكون لنا تحركات لمنع اي قرار يؤخر المحافظة خدميا فان البصرة هي الاولى ولن نسمح بظلمها”.

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