همام حمودي يستضيف اجتماعا ’هاما’ لقادة الإطار مساء اليوم

2022/08/03 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بان قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا، مساء اليوم في منزل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع لمناقشة اخر التطورات السياسية ومساعي فتح قنوات حوار وتواصل مع التيار الصدري".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بحث مع رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء، السبل للخروج من الأزمة الحالية.

وذكر بيان لمكتب العامري، تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، الكاظمي لمناقشة الازمة السياسية في البلاد".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش آخر مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الحالية والتوصل الى حلول منطقية ترضي كل الاطراف".

ويعتصم انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في مبنى مجلس النواب احتجاجا على ترشيح الاطار لمحمد شياع لرئاسة الوزراء.

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