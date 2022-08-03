لليوم الثاني على التوالي .. انخفاض أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

2022/08/03 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الاربعاء، مع انخفاض اسعار النفط عالميا .

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2.95 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.95% ليصل الى 96.89 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.95 دولار وبنسبة تغيير بلغت 3.06% ليصل الى 93.54 دولارا.

وتراجعت أسعار النفط العالمية قبل اجتماع منظمة اوبك+ لتقرير زيادة إنتاج أعضائها من عدمه، في وقت تواجه تحديات من بوادر الركود الاقتصاد العالمي.

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