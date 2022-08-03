الجيل الجديد: تظاهرات كردستان ستستمر لحين تحقيق المطالب

2022/08/03 | 17:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام محمد، الأربعاء، أن التظاهرات في إقليم كردستان ستستمر لحين تحقيق المطالب.وقال محمد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الحزب الديمقراطي سيحاول تشويه صورة التظاهرات من خلال وسائل الإعلام التابعة له”.وأضاف أن “التظاهرات لها أهداف محددة من بينها إقامة الانتخابات في موعدها وإنهاء الفساد المالي […]

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