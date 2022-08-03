تعطيل الدوام الرسمي في بغداد ليوم غدٍ الخميس مع استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية

2022/08/03 | 17:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها.

وقال بيان لمحافظة بغداد تلقته “خبر برس” (واخ) إن “المحافظ وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس الموافق 4 / 8 / 2022، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها”.

وأضاف أن “التعطيل جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية”.

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