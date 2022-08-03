التربية : إيقاف العمل بـ”تكييف المناهج الدراسية” استعداداً للعام الدراسي الجديد

2022/08/03 | 17:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إيقاف العمل بـ”تكييف المناهج الدراسية” استعداداً للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقباله.

وذكر بيان للوزارة، تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، أن “المديرية العامة للمناهج اصدرت إعماماً إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، يقضي بإيقاف العمل بتكييف المناهج الدراسية (التعليم العام، مدارس ثانوية بغداد والمتميزين، التعليم المسرع) للصفوف المنتهية وغير المنتهية في المراحل الدراسية كافة، الذي تم العمل به في العام الدراسي 2021 – 2022”.

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