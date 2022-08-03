صالح والكاظمي يبحثان الأضاع العامة في البلد والتطورات السياسية الأخيرة

2022/08/03 | 17:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدا رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، على أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة “خبر برس” (واخ)، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد والتطورات السياسية الأخيرة”، وأكد على “على أهمية ضمان الأمن والاستقرار، والتزام التهدئة والركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولاً تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتُحقق مصالحهم وتطلعاتهم”.

وأشار الى انه “تم التأكيد على أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، والحؤول دون أي تصعيد يستغله المتربصين بالبلد وشعبه، واليقظة والحذر من محاولات فلول الإرهاب في زعزعة الأمن والاستقرار”، لافتا الى “دعم الأجهزة الأمنية البطلة للقيام بواجباتها على أكمل وجه”.

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