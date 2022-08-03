خطأ واحد كفيل بإنهاء الحياة.. حرب التكنولوجيا الروسية الأوكرانية لا تحتمل أي هفوة

2022/08/03 | 17:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتمي فريق تشغيل الطائرات دون طيار الأوكراني تحت غطاء الأشجار الكثيفة، ويقوم بالتجسس على تمركز مواقع القوات الروسية.تُستخدم الطائرات بدون طيار لتحديد هدف الضربات المدفعية، لكنها ليست محصنة ضد تشويش الإشارات الروسية.ويلقي نيك روبرتسون مراسل CNN نظرة على بعض أدوات القتال عالية التقنية المستخدمة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.وكيف أنه لا مجال للوقوع بالأخطاء في هذه الحرب الدائرة وخصوصًا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة فيها.

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