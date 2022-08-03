2022/08/03 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 2% بعد أن اتفقت دول مجموعة “أوبك+” على زيادة متواضعة في إنتاجها بواقع 100 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر 2022.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.97% إلى 96.28 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.42% إلى 101.97 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

التالي

منذ ساعة واحدة

“أوبك+” تقرر زيادة إنتاجها النفطي الشهر القادم

منذ يومين

مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين

منذ 3 أيام

محصول الحبوب في أوكرانيا قد ينخفض إلى النصف

منذ 3 أيام

النفط تحدد أهداف اجتماع أوبك بلس المرتقب بمشاركة العراق

منذ 5 أيام

تفاؤل أمريكي بقرارات اجتماع أوبك بلس

منذ 6 أيام

تحالف “أوبك+” يدرس إبقاء إنتاج النفط ثابتا أو زيادته قليلا

منذ 7 أيام

الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في 20 عاماً

منذ أسبوع واحد

النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات لشهر حزيران الماضي

منذ أسبوع واحد

العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط

منذ أسبوعين

أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بنحو 2% بعد قرار “أوبك+”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بنحو 2% بعد قرار “أوبك+”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).