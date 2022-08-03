2022/08/03 | 17:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JNCKJnuF8Ho

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان: التيار لديه مشروع الأغلبية الوطنية مع الكرد والسنه والشيعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان: التيار لديه مشروع الأغلبية الوطنية مع الكرد والسنه والشيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).