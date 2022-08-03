2022/08/03 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد قدمت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، احصائية بعدد المعتقلين أثر عمليات التهريب على الحدود العراقية خلال الشهرين الماضيين.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تقدم احصائية للشهرين الماضيين بعدد المعتقلين نتيجة عمليات التهريب المركز الخبري الوطني.

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