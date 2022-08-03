بغداد تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

2022/08/03 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة، استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية.وقالت المحافظة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “محافظ […]

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