حين تختم الهوية بالشعائر الحسينية

2022/08/03 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

لقد احتشدت بطون الكتب بشكل عام بلفظة

الشعائر وعرفت بأنها جمع شعيرة فضلا عن

أن البعض عرفها بأنها ترتبط بمصطلح

الشعور أو الإشعار أو المشاعر أو مما

أصبح شعارا للقلب بحزنٍ أو بغير ذ

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