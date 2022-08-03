2022/08/03 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 80 متسللاً وإحباط عمليات

تهريب على الحدود العراقية

يتبع ..

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