2022/08/03 | 17:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، 08/03/2022، بدأنا ضخ الغاز في أجهزة...

ظهرت المقالة الطاقة الإيرانية: نضخ الغاز بأجهزة الطرد لرفع الحظر وحماية المصالح أولاً على المسلة.

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