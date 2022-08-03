2022/08/03 | 17:29 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: كتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي..
المسلة – متابعة – وكالات النص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستذكر الجريمة ضد الأيزيديين: وجودكم لا يمكن التنازل عنه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المسلة – متابعة – وكالات النص...
ظهرت المقالة الكاظمي يستذكر الجريمة ضد الأيزيديين: وجودكم لا يمكن التنازل عنه أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستذكر الجريمة ضد الأيزيديين: وجودكم لا يمكن التنازل عنه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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