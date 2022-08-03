2022/08/03 | 17:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -IcAxScnogA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لليوم الخامس .. استمرار الاعتصام .. وإصرار على المطالب وملفات أخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لليوم الخامس .. استمرار الاعتصام .. وإصرار على المطالب وملفات أخرى في نشرة الــ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).