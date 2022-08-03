"أقول لهم هذا غير مقبول".. تن هاغ يعلق على ما فعله رونالدو وزملاؤه

2022/08/03 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتحدث تن هاغ مع الإعلام بعد المباراة، لكنه أعرب الأربعاء عن امتعاضه في حديث مع منصة "فِيابلاي".

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