اطلاق صفارات الانذار داخل السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء

2022/08/03 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، صافرات الأنذار داخل مقرها بالمنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إن "السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد اطلقت صافرات الأنذار لغرض الفحص التجريبي".

هذا وتطلق السفارة الأمريكية بين الفينة والأخرى صافرات الأنذار داخل مقرها بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، أحيانا تكون بسبب الهجمات التي تتعرض لها بالصواريخ، وأحيانا أخرى للفحص التجريبي.

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