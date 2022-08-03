9 محافظات عراقية تعطل الدوام ليوم غد بسبب ارتفاع الحرارة

2022/08/03 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت 9 محافظات عراقية، اليوم الأربعاء، قرارات بتعطيل الدوام ليوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت مكاتب المحافظين في بيانات متتالية تلقتها (بغداد اليوم)، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وشمل التعطيل محافظات "بغداد وديالى والديوانية وذي قار والبصرة والمثنى وواسط وبابل والنجف".

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