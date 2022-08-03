بطولة الشطرنج السياسية تنطلق.. الصدر يحرك بوزيره والإطار يواجهه بقلعة العامري

2022/08/03 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

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تتجه الانظار نحو الحنانة في النجف الاشرف مع توقعات بانطلاق المفاوضات السياسية بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، للتتوارد البيانات بشأن تأييد خطوات الصلح التي دعا اليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.حيث اعلن زعيم تحالف الفتح هادي العامري في بيان تأييده لما طرحه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحل الازمة وانطلاق الفاوضات بين الطرفين.في تشير التقارير الى ان الاطار بات يدرس حل البرلمان والتوجه إلى اتفاق على موعد لانتخابات جديدة، كحل للخروج من الأزمة الحالية بتسوية لا غالب ولا مغلوب وتجنب صدام في الشارع".وكان قادة الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، قد خولوا زعيم تحالف الفتح هادي العامري بالتفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والموافقة على أي قرار يتخذه العامري.وقال مصدر مطلع في الاطار التنسيقي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الحوار ما بين العامري والصدر ربما ينطلق خلال اليومين المقبلين".وكان مصدر مطلع، اعلن، اليوم الأربعاء، بان قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا، مساء اليوم في منزل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بحث مع رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء، السبل للخروج من الأزمة الحالية.الى ذلك وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الاربعاء، موقف التيار الصدري تجاه دعوات الحوار السياسي بالضبابي والمبهم، مبينا ان الاطار اكثر وضوحا تجاه الحوار.

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