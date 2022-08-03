"أوبك+" تقر زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر

2022/08/03 | 18:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقر تحالف "أوبك+" زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر.وبحسب موقع "الشرق" يمنح ذلك القرار السوق إمدادات إضافية، لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في الشهور الأخيرة.وأيّد وزراء التحالف اقتراح الزيادة الطفيفة …

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