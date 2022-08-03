"الفارس": "أوبك+" يدخل مرحلة جديدة من التعاون الشامل لإدارة الأسواق النفطية

2022/08/03 | 18:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت – مباشر: قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد الفارس، إن تحالف أوبك بلس سيدخل مرحلة جديدة من التعاون الشامل لإدارة الأسواق النفطية بكل فعالية ولعب دور أكبر خلال الفترة المقبلة.وشدد محمد الفارس …

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