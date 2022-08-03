2022/08/03 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصبحت الراقصة السابقة ريبيكا بلو مليونيرة من خلال بيع نفسها، ولكن ليس بالطريقة التي قد تظنها، وإنما ببيع أجزاء من جسمها حرفياً.وفقاً لموقع “نيويورك بوست” الأمريكي، تبيع ريبيكا أظافر أصابع القدم والجلد الميّت من قدميها وقشرة الرأس وكل ما يمكن أن تبيعه وتجني بذلك أموالًا طائلة.وروت ريبيكا قصة تحوّلها إلى مليونيرة […]

ظهرت المقالة راقصة تدخل نادي المليونيرات بأغرب طريقة ممكنة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راقصة تدخل نادي المليونيرات بأغرب طريقة ممكنة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راقصة تدخل نادي المليونيرات بأغرب طريقة ممكنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).