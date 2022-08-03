قرب مبنى المحافظة.. منهولات تتحول الى فخاخ للسيارات في كربلاء (صور)

2022/08/03 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المنهولات غير النظامية تبعد عن المحافظة ١٠٠ متر فقط.

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