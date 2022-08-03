الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أميركا والصين

2022/08/03 | 19:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 3 أغسطس آب مدعومة بتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية حد من مكاسب المعدن الذي لا يدر عائداً، وأبقته دون أعلى مستوى في شهر بلغته في الجلسة الماضية.وبحلول الساعة 10:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1761.33 […]

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