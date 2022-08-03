شاهد بالفيديو.. احتراما للأذان .. فرقة غنائية أردنية تتوقف عن العزف

2022/08/03 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: NLdErc5d15A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتراما للأذان .. فرقة غنائية أردنية تتوقف عن العزف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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