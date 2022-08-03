2022/08/03 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: EonYBnKMaEQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الحليب بدلا عن البنزين" موصلي يتفاجأ في محطة وقود) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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