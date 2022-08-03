مستشار الكاظمي: الإيرادات النفطية ارتفعت ويمكن استثمارها في المشاريع

2022/08/03 | 19:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء، هيثم الجبوري، 08/03/2022، عدم وجود توجه حكومي لتخفيض سعر...

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