دائرة العقارات تستعيد نحو 5400 عقارا عائداً للدولة

2022/08/03 | 19:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلنت دائرة عقارات الدوله احدى تشكيلات وزارة المالية، 08/03/2022، عن تمكنها من إسترداد مايقارب 5400...

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