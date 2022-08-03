تعرف على المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام غداً

2022/08/03 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 مئوية بحسب ما نشرته هيئة الأنواء الجوية.

وأعلنت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي لأيام الخميس والأحد والاثنين المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 مئوية.

فيما أعلنت محافظتا واسط وبابل أيضاً تعطيل دوام الرسمي ليوم غد الخميس لارتفاع درجات الحرارة إلى 50 مئوية.

واعلنت محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما قررت استثناء طلبة السادس الإعدادي.

كما قررت محافظة النجف تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما وجهت الدوائر الامنية والخدمية بتنظيم حركة الواجبات لمنسوبيهم المكلفين بالعمل بالطرقات العامة والسيطرات وماشابه حفاظاً على سلامتهم.

واعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان تعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر الدولة في المحافظة يوم غد بسبب ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد، بإستثناء الدوائر الأمنية والصحية والفرق الخدمية وموظفي ديوان المحافظة وطلبة السادس الاعدادي.

وقرر محافظ المثنى أحمد منفي جودة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، باستثناء طلبة السادس الإعدادي.

كما وجّه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، مع استمرار امتحانات السادس الابتدائي.

يذكر ان هيئة الأنواء الجوية قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات إلى 50 درجة وأكثر، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.

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