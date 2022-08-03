مستشار الكاظمي: ليس لدى الحكومة أي توجه لخفض سعر صرف الدولار

2022/08/03 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء، هيثم الجبوري، الأربعاء، عدم وجود توجه حكومي لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وقال الجبوري، إن "الموازنة الاتحادية لعام 2022 من الصعب أن تقرر خلال العام الجاري"، موضحاً أن "تثبيت العقود لمن يمتلك خدمة فعلية لعامين وتعيين ذوي المهن الصحية والطبية للكوادر المشمولة بالتدرج الطبي وأصحاب الشهادات العليا متوفرة حتى وأن لم تقر الموازنة".

ولفت إلى أن "توفير درجات وظيفية بشكل مطلق أمر يحتاج ويعتمد على إقرار الموازنة وتوفير السيولة المالية الكافية لتوفير تلك الدرجات".

وتابع الجبوري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الحكومة ليس لديها أي توجه لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".

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