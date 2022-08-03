العمل تلغي شرط حضور المعاق مع المعين لإصدار

2022/08/03 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقي أحمد هادي بنية، الأربعاء، بإلغاء حضور المعاق مع المعين لإصدار بطاقة الماستر كارد.

وذكرت وزارة العمل في بيان، أن "رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، وجه بإلغاء حضور المعاق مع المعين فيما يخص المستفيدين ممن أكملوا الفحص الطبي وتسلموا القرارات الطبية لغرض المراجعة لإصدار بطاقة الماستر كارد في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى "فتح قاعة ثانية لاستقبال المراجعين في مجمع الوزارة ضمن بناية المركز العراقي الكوري في منطقة الوزيرية، إضافة الى القاعة الموجودة ضمن مقر الهيئة وبحضور المعين فقط".

وأضاف، أن "المراجعة تتم من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وعلى المراجعين استصحاب المستمسكات الأصلية للمعين والمعاق، وصورة عن القرار الطبي وحسب الأحرف الأبجدية للمعاق".

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