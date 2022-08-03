فرض المزيد من القيود على الحركة الجوية في لندن وأمستردام.. ما السبب؟

2022/08/03 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار التدابير المحدثة الهادفة للحد من فوضى السفر الجوي، مدّد مطار "سخيبول" في أمستردام إجراء الحد الأقصى لعدد المسافرين خلال موسم الصيف، وعلّقت الخطوط الجوية البريطانية مبيعات التذاكر قصيرة المدى من مطار هيثرو في لندن.

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