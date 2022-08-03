2022/08/03 | 19:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PifY2FPRZ70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. نازحون إيزيديون ينظمون مراسيم خاصة بمناسبة الذكرى الثامنة لفاجعة شنكال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. نازحون إيزيديون ينظمون مراسيم خاصة بمناسبة الذكرى الثامنة لفاجعة شنكال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).