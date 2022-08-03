2022/08/03 | 19:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتهاء من مشروع تحسين إمدادات المياه في إقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/03 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتهاء من مشروع تحسين إمدادات المياه في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتهاء من مشروع تحسين إمدادات المياه في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).