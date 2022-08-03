2022/08/03 | 19:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيطرة تختتم سلسلة ورش العمل بالتعاون مع منظمة LIFESTOCK الامريكية العالمية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/03 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تختتم سلسلة ورش العمل بالتعاون مع منظمة LIFESTOCK الامريكية العالمية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيطرة تختتم سلسلة ورش العمل بالتعاون مع منظمة LIFESTOCK الامريكية العالمية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).