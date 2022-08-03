2022/08/03 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وذكر مصدر مطلع لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار الدولار امام الدينار مع إغلاق بورصة بغداد المركز الخبري الوطني.

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