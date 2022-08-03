2022/08/03 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد اطلعت اللجنة المكلفة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، على مكان إقامة صلاة الجمعة والتي ستجمع 4 محافظات.وفي وقت سابق، أشار “وزير” الصدر إلى “إقامة صلاة الجمعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور…الان: اللجنة المركزية تستكشف مكان صلاة الجمعة داخل الخضراء المركز الخبري الوطني.

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