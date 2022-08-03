الحج والعمرة تؤكد إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة

2022/08/03 | 19:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، صدور قرار من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، بإزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة “خبر برس” (واخ) أنه “بالتزامن مع بدء موسم العمرة، تمت ازالة جميع الحواجز الوقائية التي تم وضعها حول الكعبة المشرفة والحجر الأسعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا”.

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