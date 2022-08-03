’تحالف من أجل الشعب’ يقدم خارطة طريق من 8 نقاط

2022/08/03 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان تحالف من اجل الشعب يا أبناء شعبنا العراقي الكرام، أيها الأحرار في كلِّ مكان، يمرُّ بلدنا العزيز اليوم بمخاض عسير من أجل تغيير الواقع السياسي المزري.ومن منطلق حرصنا وحرص تحالف “من أجل الشعب” الذي انبثق من رحم معاناة الجماهير؛ ندعو الوطنيين والشرفاء إلى تبني خارطة طريق وفقاً لما يأتي: ١- الذهاب باتجاه حكومة […]

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